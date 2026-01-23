Омского импортера овощей пытаются продать «по объявлению»

На одном из интернет-ресурсов с объявлениями в минувшую среду, 21 января 2026 года, появилось предложение о продаже имущественного комплекса производственного предприятия в селе Дружино под Омском. Описание совпадает с имуществом и активами, выставляемыми на торги в рамках банкротства ООО «Совместное предприятие “Элан” Андрея Хиленко. Среди таковых административно-производственное строение площадью свыше 1,9 тысячи кв. м, земельный участок в начале улицы Сибирской площадью порядка 0,9 ГА под ним, магазин-салон, а также ряд коммуникаций, включая собственную водонапорную башню, очистные сооружения и несколько котельных. Совпадает и стартовая цена — 80 миллионов рублей. Предложение помечено как “имеющее срочность”.