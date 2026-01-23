Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирскую авиакомпанию вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг

Из-за того, что количество зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета, женщина не смогла улететь в Санкт-Петербург.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирскую авиакомпанию S7 Airlines вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ситуация произошла в сентябре 2025 года. Тогда женщине отказали в регистрации на рейс из Иркутска в Санкт-Петербург, так как количество зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета.

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно, и назначили штраф.

Напомним, что ранее авиакомпанию оштрафовали на 45 тысяч рублей за отказ в перевозке 25 пассажирам.