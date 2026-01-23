Новосибирскую авиакомпанию вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг

Новосибирскую авиакомпанию S7 Airlines вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ситуация произошла в сентябре 2025 года. Тогда женщине отказали в регистрации на рейс из Иркутска в Санкт-Петербург, так как количество зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета.
Авиакомпанию привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно, и назначили штраф.
Напомним, что ранее авиакомпанию оштрафовали на 45 тысяч рублей за отказ в перевозке 25 пассажирам.