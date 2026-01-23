В Кургане от экс-жены бывшего мебельного магната Потютькова требуют вернуть долг

«Экс-жена Потютькова назанимала денег под свои бизнес-проекты на Ямале. Официальным заемщиком средств числится дорожная компания “Магистраль”. Поручителями выступали Минина и сын бывшего курганского мебельного магната, Артем Потютьков. Когда с контрактами возникли проблемы, расплатиться по они графику не смогли и получили вызов в суд», — рассказали источники. Источники добавили, что у компании немало арбитражных споров, в том числе и госконтрактам на десятки миллионов рублей в ЯНАО.