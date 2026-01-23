В Кургане от экс-жены бывшего мебельного магната Потютькова требуют вернуть долг

Курганский суд будет разбираться с долгами экс-жены бизнесмена Потютькова.
Бывшая супруга курганского предпринимателя Игоря Потютькова, Марина Минина, получила иск от местного банка. Финансисты через суд требуют от женщины и компании «Магистраль», которую связывают с Мининой, вернуть долги по выданному кредиту. Об этом URA.RU сообщили источники из бизнес-сообщества.
«Экс-жена Потютькова назанимала денег под свои бизнес-проекты на Ямале. Официальным заемщиком средств числится дорожная компания “Магистраль”. Поручителями выступали Минина и сын бывшего курганского мебельного магната, Артем Потютьков. Когда с контрактами возникли проблемы, расплатиться по они графику не смогли и получили вызов в суд», — рассказали источники. Источники добавили, что у компании немало арбитражных споров, в том числе и госконтрактам на десятки миллионов рублей в ЯНАО.
Редакция обратилась к представителям банка-истца. В организации подтвердили, что просят бизнесменов вернуть взятый кредит согласно взятым на себя обязательствам. Сумму долга организация раскрыть отказалась в связи с банковской тайной.
Официальный комментарий удалось получить и в горсуде Кургана. В пресс-службе пояснили, что Марина Минина и Артем Потютьков являются соответчиками по иску коммерческого банка «Кетовский», поскольку ими были заключены договоры поручительство в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам. «В настоящее время задолженность по кредитным договорам не погашена. Истец просит суд взыскать с ответчиков задолженность по кредитным платежам и обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее ООО “Магистраль”», — сообщили в суде.