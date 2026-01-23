Экономист сказал, как миллион от Трампа поменяет жизнь простых гренландцев

«Американцы будут покупать Гренландию не у датского правительства, а у самих жителей острова. Условно, гренландцы придут на пункты, которые откроют американцы, им скажут: “Подпишите, вот чек на $1 млн, а вот на бюллетене подпишите, что вы за то, что Гренладия станет американской”. Семья из четырех человек получит $4 млн, приличные деньги. Народ выстроится в очередь за этими миллионами», — сказал экономист.