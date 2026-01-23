Ричмонд
Экономист сказал, как миллион от Трампа поменяет жизнь простых гренландцев

Трамп пообещал по $1 млн каждому жителю Гренландии за поддержку присоединения острова к США. Экономист Зубец сказал, как гренландцы могут воспользоваться деньгами.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что выплатит по $1 млн каждому жителю Гренландии, который проголосует за присоединение острова к Соединенным Штатам.

Экономист Алексей Зубец в разговоре с aif.ru сказал, как жители могут распорядиться этими деньгами.

«Американцы будут покупать Гренландию не у датского правительства, а у самих жителей острова. Условно, гренландцы придут на пункты, которые откроют американцы, им скажут: “Подпишите, вот чек на $1 млн, а вот на бюллетене подпишите, что вы за то, что Гренладия станет американской”. Семья из четырех человек получит $4 млн, приличные деньги. Народ выстроится в очередь за этими миллионами», — сказал экономист.

По его мнению, жители Гренландии на эти деньги смогут купить во Флориде хороший дом, инвестировать и получать доход.

«И оставшуюся жизнь они могут ни в чем не нуждаться. Не весь остров, но большая часть его жителей согласится на это предложение», — добавил Зубец.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности страны. Власти острова и Дании, в состав которой он входит, потребовали уважать их территориальную целостность.

