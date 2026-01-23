Ричмонд
Более 3 миллионов пассажиров перевез аэропорт Владивостока в 2025 году

Источник: НИА Владивосток

Количество перевезенных пассажиров по 23 внутренним и 19 международным направлениям достигло исторического максимума и составило рекордные 3 млн 261 тыс. пассажиров. В сравнении с 2024 годом общий пассажиропоток аэропорта вырос на 10%, отмечает пресс-служба мэрии Владивострка.

На внутренних линиях было перевезено 2 млн 545 тыс. пассажиров. Наибольший прирост пассажиропотока на внутрироссийских воздушных линиях обеспечили рейсы в Екатеринбург, Благовещенск и Якутск. В 2025 году после продолжительного перерыва были возобновлены полеты в Анадырь (авиакомпания «Аврора»).

На международных авиалиниях было перевезено 717 тыс. пассажиров, что на 60% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. В 2025 году к полетам были привлечены новые авиаперевозчики, в том числе две китайские авиакомпании — Juneyao Airlines (Шанхай) и флагманский перевозчик КНР — Air China (Пекин), вьетнамская авиакомпания VietjetAir, камбоджийская авиакомпания Cambodia Airways и узбекская авиакомпания Centrum Air.

В летнем сезоне суммарное количество рейсов из Владивостока в города Китая превысило 50 вылетов в неделю, а маршрутная сеть в 2025 году насчитывала 11 направлений полетов: Далянь, Пекин, Санья, Сиань, Макао, Тяньцзинь, Харбин, Шанхай, Шэньян, Яньтай, Яньцзи.