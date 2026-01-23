Более 3 миллионов пассажиров перевез аэропорт Владивостока в 2025 году

На международных авиалиниях было перевезено 717 тыс. пассажиров, что на 60% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. В 2025 году к полетам были привлечены новые авиаперевозчики, в том числе две китайские авиакомпании — Juneyao Airlines (Шанхай) и флагманский перевозчик КНР — Air China (Пекин), вьетнамская авиакомпания VietjetAir, камбоджийская авиакомпания Cambodia Airways и узбекская авиакомпания Centrum Air.