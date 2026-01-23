28 тыс. домов в Омской области подключены к газу по программе догазификации

Только по итогам 2025 года, специалисты «Омскоблгаз» обработали свыше 5,3 тысячи заявок. Строителями было проложено более 105 километров новых газопроводов в Азовском, Большереченском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Оконешниковском, Омском, Тюкалинском районах, а также в Омске. За год было выполнено более 3,5 тысяч пусков газа, что на тысячу больше, чем в 2024-м.