28 тыс. домов в Омской области подключены к газу по программе догазификации

В Омской области продолжается реализация масштабной программы социальной догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Работы ведутся бесплатно для жителей, и, несмотря на сложные погодные условия, темпы подключения домов к «голубому топливу» остаются высокими.
С начала действия программы жители региона подали уже более 37,8 тыс. заявок. Подавляющее большинство из них — 95% или 35,8 тысяч — уже переведены в договоры. На сегодняшний день газовые сети подведены к границам 28 тыс. домовладений, а в 22,9 тысячах домов газ уже пущен.
Только по итогам 2025 года, специалисты «Омскоблгаз» обработали свыше 5,3 тысячи заявок. Строителями было проложено более 105 километров новых газопроводов в Азовском, Большереченском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Оконешниковском, Омском, Тюкалинском районах, а также в Омске. За год было выполнено более 3,5 тысяч пусков газа, что на тысячу больше, чем в 2024-м.
Подать заявку на бесплатное подключение можно дистанционно на портале Единого оператора газификации или через портал «Госуслуги». Также можно обратиться лично в МФЦ по месту жительства или в офисы газораспределительных организаций.
Ранее мы писали о том, что директоров двух омских фирм обвиняют в мошенничестве при газификации.