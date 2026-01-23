Россиянам перечислили сферы, в которых ожидается рост зарплат: они могут подскочить на 20% уже в 2026 году

В 2026 году в ключевых инновационных секторах России ожидается значительный рост заработных плат. Как сообщил заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков, уровень вознаграждения в оборонно-промышленном комплексе, IT-сфере и области высокотехнологичного инженерного проектирования может увеличиться на 10−20%.
«Это коснется прежде всего оборонно-промышленного комплекса, сферы информационных технологий (в частности, направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования», — передает его слова РИА Новости.
По его словам, это станет заметным контрастом по сравнению с 2025 годом, когда «зарплатная гонка» для бизнеса оказалась нерентабельной из-за сочетания роста издержек и замедления выручки, что делало увеличение фонда оплаты труда убыточным.
Тем временем россиянам озвучили зарплату, которая даст максимальное число пенсионных баллов в 2026 году. По словам экс-главы отделения Соцфонда по Псковской области Натальи Мельниковой, максимальное число пенсионных баллов, сразу 10, можно получить при зарплате 248 тысяч рублей в месяц.