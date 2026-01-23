Ричмонд
За 2025 год Приморский край посетили 635,7 тысячи иностранных граждан

Кроме туристов из КНР, с Приморским краем знакомились гости из Австралии, Германии, Канады, Республики Корея, США, Франции, Японии, стран Юго-Восточной Азии.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба минтуризма Приморья, за 2025 год число гостей из стран дальнего зарубежья, в том числе из недружественных стран, по сравнению с 2024 годом увеличилось почти в два раза.

«Спад китайского турпотока наблюдается во всех субъектах России. После открытия границ и бурного роста в 2024 году сейчас турпоток возвращается в прежнее русло. Такое снижение носит преимущественно структурный и календарный характер. Незначительная причина кроется в соотношении рубля-доллара-юаня, проблемах с мобильной связью и роумингом. Сегодня государственная политика КНР направлена на развитие внутреннего туризма, что может снизить зависимость от международного туризма в долгосрочной перспективе», — пояснили в министерстве туризма Приморского края.

