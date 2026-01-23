За 2025 год Приморский край посетили 635,7 тысячи иностранных граждан

«Спад китайского турпотока наблюдается во всех субъектах России. После открытия границ и бурного роста в 2024 году сейчас турпоток возвращается в прежнее русло. Такое снижение носит преимущественно структурный и календарный характер. Незначительная причина кроется в соотношении рубля-доллара-юаня, проблемах с мобильной связью и роумингом. Сегодня государственная политика КНР направлена на развитие внутреннего туризма, что может снизить зависимость от международного туризма в долгосрочной перспективе», — пояснили в министерстве туризма Приморского края.