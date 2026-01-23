Самарский банк «Волга-Кредит» официально ликвидирован АСВ

«Волга-Кредит» снискал дурную славу благодаря громкому уголовному делу, связанному с хищением средств вкладчиков на сумму 1,7 млрд рублей. Пострадавшими значатся почти 3 тысячи человек. Руководители коммерческой структуры ещё в конце 2021 года отправились отбывать разные сроки наказания в колонию. С тех пор шла процедура банкротства и ликвидации банка. Его активы реализовывались арбитражными управляющими в пользу кредиторов и пострадавших. Общий долг бывших руководителей банка и связанных с ним лиц, среди которых — Татьяна Ерилкина, Валерий Жихарев, Алексей Юрченко, Марина Ткачева, превышал 5,3 млрд рублей.