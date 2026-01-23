Откуда выгодно пригнать автомобиль в Пермь

Пермяки стали чаще покупать китайские автомобили.
В 2026 году выгоднее покупать импортные автомобили с мощностью до 160 лошадиных сил. Это связано с новыми тарифами утилизационного сбора. При этом страна импорта не так важна, рассказал URA.RU директор по развитию «Авто.ру Восток» и «Академии Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков.
«Сама страна происхождения автомобиля сейчас уже не играет существенной роли. Из-за изменений в правилах расчета утилизационного сбора доступными для импорта остались автомобили мощностью до 160 лошадиных сил», — сообщил Вадим Маньков.
Уточняется, что в 2025 году пермяки чаще всего привозили иномарки из Китая и Беларуси. На эти страны пришлось более 70% автомобилей. На вторичном рынке ситуация оказалась другой. Лидером импорта стала Япония. Второе место заняла Южная Корея, а третье — Китай.