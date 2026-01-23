Две причины, почему банки перестали раздавать кредитные карты как раньше

По словам Грибанова, в 2026 году рынок быстро не восстановится. Банки будут и дальше сдерживать выдачу карт, так как для этого требуется капитал, которого не хватает. Кроме того, как отметил управляющий директор «Национальных кредитных рейтингов» Михаил Доронкин, россияне всё чаще отказываются брать карты с высокими процентами — до 50% годовых. При этом банки стали тщательнее проверять заёмщиков, что тоже снижает объёмы выдачи, передает «НСН».