Две причины, почему банки перестали раздавать кредитные карты как раньше

Банки почти перестали выдавать кредитки. Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов объяснил, что это происходит из-за нехватки капитала и низкой прибыли.
По данным Объединённого кредитного бюро, в 2025 году в России выдали на 43% меньше кредитных карт — всего 14,59 миллиона штук. В денежном выражении объём одобренных лимитов упал на 41% и составил 1,69 триллиона рублей — столько же, сколько в 2021 году.
Эксперт отметил, что банки сейчас не стремятся привлекать новых клиентов через кредитные карты. Раньше такие карты использовались как «входной продукт» — чтобы позже продавать ипотеку или другие займы. Сейчас в этом нет смысла: у банков не хватает капитала, а сам продукт приносит мало прибыли. Поэтому интерес к активному кредитованию резко упал.
По словам Грибанова, в 2026 году рынок быстро не восстановится. Банки будут и дальше сдерживать выдачу карт, так как для этого требуется капитал, которого не хватает. Кроме того, как отметил управляющий директор «Национальных кредитных рейтингов» Михаил Доронкин, россияне всё чаще отказываются брать карты с высокими процентами — до 50% годовых. При этом банки стали тщательнее проверять заёмщиков, что тоже снижает объёмы выдачи, передает «НСН».
Арсений Луговой