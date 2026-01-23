В Ташкенте представили смартфоны REDMI Note 15

Одним из главных преимуществ нового телефона является его повышенная прочность и влагоустойчивость. Титаническая архитектура смартфона предполагает не только внешнюю устойчивость на механические воздействия, но и усиленную защиту внутренних компонентов. По словам представителей компании, новый телефон выдерживает падение с высоты 2,5 метра. Прочность REDMI Note 15 сертифицирована и соответствует стандартам SGS Premium Performance.
Другое преимущество смартфона — емкость батареи 6,5 тыс. мАч, что позволяет держать заряд до двух дней. Производитель заявляет ресурс батареи до шести лет. А сверхбыстрая зарядка в 100 Вт позволяет заряжать телефон за 40 минут. В самой простой модели Note 15 емкость аккумулятора составляет 6 тыс. мАч с возможностью реверсивной зарядки на 18 Вт.
В премиальной модели REDMI Note 15 Pro+ 5G установлен процессор Snapdragon 7s Gen 4, оборудованный системой охлаждения Xiaomi IceLoop. Модель REDMI Note 15 Pro 5G работает на продвинутом HM процессоре MediaTek Dimensity 7400 Ultra, REDMI Note 15 Pro — продвинутый 6 HM процессор MediaTek Helio G200-Ultra и в Note 15 — процессор MediaTek Helio G100-Ultra.
Смартфоны REDMI Note 15 оснащены усовершенствованным AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3,2 тыс. нит.
Что касается камеры, то Xiaome заявляет о том, что на смартфонах новой серии установлена самая мощная оптика в истории REDMI Note с функцией искусственного интеллекта. На премиальных моделях разрешение основной камеры 200 Мп, фронтальной — 32 Мп. Также доступен 4-кратный зум. На более дешевых моделях камера 108 Мп.
Продажи смартфона уже стартовали и сегодня одни доступны на ведущих торговых онлайн и оффлайн-площадках Узбекистана.