В ЕС соберут внеплановый саммит ради «благосостояния Европы»

Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о созыве еще одного внепланового саммита ЕС.

Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о созыве еще одного внепланового саммита ЕС. Встреча назначена на 12 февраля и будет посвящена тому, как Евросоюзу удержать экономику на плаву в условиях геополитической турбулентности.

Антониу Кошта заявил в Европарламенте в Страсбурге, что 12 февраля европейские лидеры соберутся на сессию «стратегического мозгового штурма». Главная цель — обсудить, как максимально задействовать потенциал единого рынка ЕС в новых внешнеполитических условиях.

По словам Кошты, в повестке — сразу несколько болезненных тем. Среди них сокращение бюрократии, упрощение условий для развития бизнеса, снижение цен на энергию, а также более свободное движение капитала внутри Евросоюза.

Отдельным пунктом станет контроль над социальными сетями и цифровым пространством. В Брюсселе намерены усилить меры противодействия так называемым «цифровым олигархам» — под этим определением в ЕС подразумевают руководителей крупнейших американских технологических корпораций.

В первую очередь речь идет об Илоне Маске, чьи отношения с Еврокомиссией, как отмечается, в последние месяцы заметно обострились.

