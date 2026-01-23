В ЕС соберут внеплановый саммит ради «благосостояния Европы»

Антониу Кошта заявил в Европарламенте в Страсбурге, что 12 февраля европейские лидеры соберутся на сессию «стратегического мозгового штурма». Главная цель — обсудить, как максимально задействовать потенциал единого рынка ЕС в новых внешнеполитических условиях.
По словам Кошты, в повестке — сразу несколько болезненных тем. Среди них сокращение бюрократии, упрощение условий для развития бизнеса, снижение цен на энергию, а также более свободное движение капитала внутри Евросоюза.
Отдельным пунктом станет контроль над социальными сетями и цифровым пространством. В Брюсселе намерены усилить меры противодействия так называемым «цифровым олигархам» — под этим определением в ЕС подразумевают руководителей крупнейших американских технологических корпораций.
В первую очередь речь идет об Илоне Маске, чьи отношения с Еврокомиссией, как отмечается, в последние месяцы заметно обострились.
