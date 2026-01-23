Комсомольску-на-Амуре из федеральной казны выделили миллиарды на социальные объекты

«Мы провели ревизию подвальных помещений многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре. Сейчас управляющие организации ведут работу по осушению помещений, после чего приступят к дезинфекции и дератизации. Задача поставлена и перед “Пятой водной концессионной компанией”. Она проводит проверку колодцев и коллекторов на предмет их работоспособности. По результатам анализа запланирован ремонт наружных сетей водоотведения», — ответил на обращение зампред.