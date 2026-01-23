Комсомольску-на-Амуре из федеральной казны выделили миллиарды на социальные объекты

Федеральный бюджет выделил миллиарды рублей на завершение строек и обновление соцобъектов в Комсомольске-на-Амуре. Так, строительство детского больничного комплекса получит дополнительно более 4 млрд рублей, а реконструкция дома культуры «Судостроитель» обойдётся дороже 3 млрд. Об этом на встрече с жителями города рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Алексей Колеватых, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На достройку и реконструкцию социальных объектов Комсомольска-на-Амуре из федерального бюджета выделены миллиарды рублей. В частности, на возобновление строительства Детского больничного комплекса направят более 4 млрд рублей, а на реконструкцию Дома культуры “Судостроитель” — свыше 3 млрд», — говорится в сообщении.
Главными новостями стали сроки возобновления работы над долгостроями. Строительство Детского больничного комплекса, замороженное из-за недобросовестного подрядчика, получило новый старт.
«Правительство края понимает потребность в этом объекте. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина из федерального бюджета выделено более 4 млрд рублей. Планируем, что в апреле новая подрядная организация приступит к работам», — рассказал Алексей Колеватых.
Не менее значимым для горожан станет преображение Дома культуры «Судостроитель». Здание, включенное в мастер-план развития города, превратится в современный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровыми залами.
«К реконструкции мы приступим уже в этом году. Объект включен в мастер-план развития города, и благодаря поддержке губернатора из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей», — сообщил зампред.
Отдельное внимание на приеме уделили вопросам, которые требуют немедленного решения. Жители пожаловались на состояние подвалов многоквартирных домов, где подтопления приводят к сырости, плесени и неприятному запаху.
Алексей Колеватых сообщил, что совместно с администрацией города проводится ревизия всех подвальных помещений, и уже выявлено более 70 проблемных.
«Мы провели ревизию подвальных помещений многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре. Сейчас управляющие организации ведут работу по осушению помещений, после чего приступят к дезинфекции и дератизации. Задача поставлена и перед “Пятой водной концессионной компанией”. Она проводит проверку колодцев и коллекторов на предмет их работоспособности. По результатам анализа запланирован ремонт наружных сетей водоотведения», — ответил на обращение зампред.
Он также добавил, что после личного приема будет проведена большая встреча с управляющими компаниями города, где все обращения граждан будут детально разобраны.
По окончании приема Алексей Колеватых подчеркнул, что все озвученные жителями вопросы — от глобальных строек до точечных проблем с жильем — взяты на его личный контроль и будут сопровождаться до решения.
