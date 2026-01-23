Ричмонд
Более 3 тысяч жителей Хабаровского края получат новое жилье взамен аварийного

Жители Хабаровского края переедут из аварийного жилья до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Более 3 тысяч жителей Хабаровского края получат новые квартиры взамен аварийного жилья до конца года. Новые квартиры появятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В регионе активно реализуется федеральный проект «Жилье» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентов РФ Владимиром Путиным. Уже заключено 536 муниципальных контрактов на приобретение 1108 квартир в строящихся домах общей стоимостью почти 9 миллиардов рублей.

Сдача домов в эксплуатацию запланирована на период с июля по сентябрь. Для уточнения индивидуальных сроков переселения жителям рекомендовано обращаться в администрации своих муниципалитетов.

Напомним, что правительство края реализует масштабную шестилетнюю программу расселения аварийного жилья. До 2030 года планируется ликвидировать более 84 тысяч квадратных метров непригодного для проживания фонда в 12 городах и районах региона.