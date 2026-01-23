Назначен новый начальник «Упрдор “Прикамье”»

Ранее обязанности руководителя ФКУ исполнял замначальника Сергей Красильников. Предыдущий руководитель ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» Анатолий Дашкевич покинул пост 31 июля в связи с истечением срока действия контракта.
Александр Косов возглавлял филиал «Автодора» с 2022 года, а ранее был начальником МКУ «Пермблагоустройство». В последние годы пермский филиал «Автодора» (входит в ГК «Автодор») преимущественно занимался строительством трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург), часть ее проходит через Пермский край.
«Упрдор Прикамье» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона, а также Кировской области и Республики Удмуртии.
Стоит отметить, что само ФКУ «Упрдор Прикамье» с октября 2025 года находится в стадии реорганизации и будет расформировано. Местные дорожные сети перейдут под управление ФКУ «Уралуправтодор» Свердловской области, а федеральные дороги Удмуртии и Кировской области станут подведомственными ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Республике Татарстан.