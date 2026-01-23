Назначен новый начальник «Упрдор “Прикамье”»

Стоит отметить, что само ФКУ «Упрдор Прикамье» с октября 2025 года находится в стадии реорганизации и будет расформировано. Местные дорожные сети перейдут под управление ФКУ «Уралуправтодор» Свердловской области, а федеральные дороги Удмуртии и Кировской области станут подведомственными ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Республике Татарстан.