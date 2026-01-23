Ричмонд
Оплату туров через СБП начали массово блокировать из-за проверок банков

Россияне столкнулись с блокировкой переводов при попытке оплатить зарубежные туры через систему быстрых платежей.

Россияне столкнулись с блокировкой переводов при попытке оплатить зарубежные туры через систему быстрых платежей. Жалобы на такие случаи поступают в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, причиной стали усиленные проверки переводов в рамках борьбы с мошенничеством. Чаще всего блокировки срабатывают при оплате через СБП по номеру телефона или QR-коду на суммы от 20 тысяч рублей.

В АТОР уточнили, что основной удар пришелся по турагентам-фрилансерам, индивидуальным предпринимателям и их клиентам. Также под ограничения попадают люди, которые перед оплатой путешествия переводят деньги между собственными счетами. Наибольшее число обращений, по информации ассоциации, поступает от пенсионеров — банки проверяют их операции особенно тщательно.

Отмечается, что такие случаи участились с 1 января. Это связывают со вступлением в силу приказа Банка России, который расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В ассоциации добавили, что инициаторами блокировок сейчас выступают практически все крупнейшие банки Российской Федерации.

