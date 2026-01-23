Отметим, что это уже второй самолет, который перевозчик покупает за последние пару месяцев. Ранее компания получила в свое распоряжение Ан-26−100, предназначенный для грузовых и пассажирских перевозок. На их приобретение из краевого бюджета было направлено около 400 млн рублей.
Еще один самолет пополнил парк Хабаровских авиалиний
Ан-24РВ проходит процедуры оформления прав собственности. После этого его введут в эксплуатацию и с февраля задействуют на местных маршрутах. Новый Ан рассчитан на регулярные пассажирские маршруты, его вместимость — 44 кресла в стандартной компоновке.