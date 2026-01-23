Ричмонд
Uzbekistan Airways изменила расписание рейсов в Санкт-Петербург и Андижан

Из-за непогоды 23 января Uzbekistan Airways выполнит рейсы по направлениям Ташкент — Андижан и Андижан — Санкт-Петербург по измененному графику. Сообщение опубликовано в Telegram-канале авиаперевозчика.

Источник: Курсив

Рейс HY97 вылетит из Ташкента в 11:00 и прибудет в Андижан в 11:50, обратный рейс HY98 отправится в 01:35 и приземлится в столице в 02:25.

Борт HY677 вылетит из Андижана в 12:50 и прибудет в Санкт-Петербург в 16:30, а обратный рейс HY678 отправится в 17:40 и прибудет в Андижан в 00:35.

На 23 января стоимость билета из столицы Узбекистана в Андижан начинается от 610 тыс. сумов. Из Андижана в Санкт-Петербург — от 4 млн сумов.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что 21 января самолет Uzbekistan Airways, летевший во Владивосток, сел в Красноярске.