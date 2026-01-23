Ричмонд
Белорусы будут платить налог с 2026, превысив лимит 259 рублей на это

Новый налог появился в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Беларуси появился новый налог, связанный с уплатой подоходного налога с сувенирной продукции, врученной на разного рода мероприятиях. Подробнее об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Так, для сувенирной продукции установлен лимит 259 белорусских рублей. К таким сувенирам, например, относятся медали, канцелярские принадлежности, печатная продукция, статуэтки, брелоки и другие.

Если сумма таких презентов от каждого организатора за год будет превышать установленный лимит, то посетитель подобных мероприятий должен будет заплатить подоходный налог по ставке 13%.

Ключевым условием при этом является то, что данная продукция предназначены для вручения в качестве памятного сувенира или в представительских целях.

Ранее здесь мы собрали все главные новшества налогов для белорусов в 2026 году: в два-три раза больше заплатят владельцы части домов и квартир, в пять раз хозяева некоторых мотоциклов, введена пеня за просрочку платежей.

Еще белорусская таможня получила новые полномочия, связанные с проверкой документов: «Не только на границе».