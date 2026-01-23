Челябинцы распродают вторичку с большими скидками

Сейчас вторичные квартиры в среднем продаются по 98 000 рублей.
В Челябинске квартиры на вторичном рынке продаются с дисконтом 18,3%. Из-за низких цен многие владельцы снимают квартиры с продажи и начинают сдавать жилье в аренду. Сейчас вторичные квартиры в среднем продаются по 98 000 рублей, в результате торга цена снижается до 82 700 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе Сбера со ссылкой на данные сервиса «Домклик».
«В Челябинске вторичные квартиры в среднем продаются со скидкой 7−10%. Собственники, которые хотят быстро продать жилье, соглашаются на торг — 40%. Из-за этого выросло число предложений по аренде вторичных квартир, потому что владельцы вторичных квартир приостановили продажу и выставили их в аренду», — сообщила руководитель агентства недижимости «Районы кварталы» Шатрукова.
Как отметила Шатрукова, рынок аренды из-за роста числа предложений снизил цены, начиная с сентября 2025 года. Также снизилась цена аренды комнат.