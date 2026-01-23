Челябинцы распродают вторичку с большими скидками

В Челябинске квартиры на вторичном рынке продаются с дисконтом 18,3%. Из-за низких цен многие владельцы снимают квартиры с продажи и начинают сдавать жилье в аренду. Сейчас вторичные квартиры в среднем продаются по 98 000 рублей, в результате торга цена снижается до 82 700 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе Сбера со ссылкой на данные сервиса «Домклик».