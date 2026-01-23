Строительство АЭС в Нижегородской области не планируется до 2042 года

Строительство атомной электростанции в Нижегородской области не планируется как минимум до 2042 года. Регион не вошел в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, утвержденную распоряжением правительства РФ в конце 2024 года. О ходе реализации программы рассказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
По словам Лихачева, работа в рамках утверждённой Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики велась на протяжении всего 2025 года. До 2042 года необходимо ввести в строй 38 новых энергоблоков суммарной мощностью почти 30 ГВт, что превышает текущую установленную мощность отрасли.
Реализация схемы приведет к значительному расширению географии атомной энергетики: АЭС появятся в семи регионах, всего планируется задействовать 18 площадок. Уже сегодня на девяти из них строительство идёт полным ходом.
— Мы рассматриваем задачу, поставленную в генсхеме, как базовую. Очень может быть (такие прогнозы есть), что потребность возрастёт, в первую очередь в связи с развитием электродвижения и использованием искусственного интеллекта, — подчеркнул Лихачев.
Сейчас ведётся активная работа по подготовке площадок для Приморской, Кольской и Смоленской АЭС, а также развивается дополнительная площадка для третьего и четвёртого энергоблоков Курской АЭС-2.