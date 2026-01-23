Строительство АЭС в Нижегородской области не планируется до 2042 года

Строительство атомной электростанции в Нижегородской области не планируется как минимум до 2042 года. Регион не вошел в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, утвержденную распоряжением правительства РФ в конце 2024 года. О ходе реализации программы рассказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв во время встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.