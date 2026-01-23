Россияне стали отказываться от сливочного масла: аналитики зафиксировали 12% падение продаж

Аналогичную оценку дал независимый консультант Михаил Лачугин, указавший, что похожая ситуация наблюдается и на рынке шоколада. По его словам, качественные продукты заметно подорожали, а более доступные аналоги не устраивают потребителей по своим характеристикам, что ведёт к общему снижению спроса.