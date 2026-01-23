Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне стали отказываться от сливочного масла: аналитики зафиксировали 12% падение продаж

Ntech: Продажи сливочного масла в РФ упали на 12%

Источник: Комсомольская правда

Розничные продажи сливочного масла в России за первые девять месяцев 2025 года упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Согласно данным аналитической компании Ntech, объём реализации сократился до 210,4 тысячи тонн. Об этом пишет газета «Ведомости».

Эксперты объясняют такую динамику сдвигами в потребительском поведении, связанными с экономией. Как отметил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, часть покупателей полностью отказалась от покупки сливочного масла, другие же стали приобретать его в меньших количествах.

Аналогичную оценку дал независимый консультант Михаил Лачугин, указавший, что похожая ситуация наблюдается и на рынке шоколада. По его словам, качественные продукты заметно подорожали, а более доступные аналоги не устраивают потребителей по своим характеристикам, что ведёт к общему снижению спроса.

Ранее KP.RU писал, что цены на многие популярные продукты в России достигли самого низкого уровня за последние два года. В этот список вошли сливочное масло, яйца, картофель, мандарины, сахар, крупы и помидоры.