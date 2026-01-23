В Центробанке назвали причину отзыва лицензии у «Нового Московского банка»

До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест». Этот банк, занимавший 168-е место по объёму активов в российской банковской системе, оказался в центре внимания регулятора из-за серьёзных нарушений.