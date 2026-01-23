Ричмонд
В Центробанке назвали причину отзыва лицензии у «Нового Московского банка»

ЦБ отозвал лицензию у «Нового московского банка».

Источник: Комсомольская правда

Центральный банк России отозвал лицензию у «Нового Московского банка». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что причиной отзыва стали нарушения федеральных законов. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Ранее ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального сберегательного банка». Решение принято из-за нарушения федеральных законов и требований в сфере противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.

До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест». Этот банк, занимавший 168-е место по объёму активов в российской банковской системе, оказался в центре внимания регулятора из-за серьёзных нарушений.