В Центробанке назвали причину отзыва лицензии у «Нового Московского банка»

Центральный банк России отозвал лицензию у «Нового Московского банка». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Отмечается, что причиной отзыва стали нарушения федеральных законов. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
Ранее ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального сберегательного банка». Решение принято из-за нарушения федеральных законов и требований в сфере противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.
До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест». Этот банк, занимавший 168-е место по объёму активов в российской банковской системе, оказался в центре внимания регулятора из-за серьёзных нарушений.