В Пермском крае рухнули цены на европейские иномарки с пробегом

Lada и Renault дешевеют быстрее всех.
В Пермском крае за год снизились цены на автомобили с пробегом. Больше всего подешевели иномарки французского бренда Renault, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».
«С января 2025 года по январь 2026 года средняя цена поддержанного автомобля в Пермском крае уменишилась на 6,7% до 1,06 млн рублей. В лидерах среди подешевевших брендов оказался Renault Logan. Иномарка стала стоить на 24,8% меньше, чем годом ранее. Ее средняя стоимость — 707 тысяч рублей», — отметили эксперты.
Уточняется, что на втором месте по дешевизне оказалась Lada Kalina. Отечественный хэтчбек стал доступнее на 21,2%, а его цена составляет 236 тысяч рублей. По мнению аналитиков, цены снизились из-за роста предложения и сокращения спроса. Так, стоимость автомобилей с пробегом опустилась до уровня середины 2023 года.
