В Пермском крае рухнули цены на европейские иномарки с пробегом

Уточняется, что на втором месте по дешевизне оказалась Lada Kalina. Отечественный хэтчбек стал доступнее на 21,2%, а его цена составляет 236 тысяч рублей. По мнению аналитиков, цены снизились из-за роста предложения и сокращения спроса. Так, стоимость автомобилей с пробегом опустилась до уровня середины 2023 года.