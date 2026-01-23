Ричмонд
В Пермском крае рухнули цены на европейские иномарки с пробегом

В Пермском крае за год снизились цены на автомобили с пробегом. Больше всего подешевели иномарки французского бренда Renault, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Lada и Renault дешевеют быстрее всех.

«С января 2025 года по январь 2026 года средняя цена поддержанного автомобля в Пермском крае уменишилась на 6,7% до 1,06 млн рублей. В лидерах среди подешевевших брендов оказался Renault Logan. Иномарка стала стоить на 24,8% меньше, чем годом ранее. Ее средняя стоимость — 707 тысяч рублей», — отметили эксперты.

Уточняется, что на втором месте по дешевизне оказалась Lada Kalina. Отечественный хэтчбек стал доступнее на 21,2%, а его цена составляет 236 тысяч рублей. По мнению аналитиков, цены снизились из-за роста предложения и сокращения спроса. Так, стоимость автомобилей с пробегом опустилась до уровня середины 2023 года.

Ранее URA.RU рассказало, откуда выгоднее пригонять автомобили. В 2025 году лидерами по импорту стали Китай и Беларусь.