Шестой рекорд с начала года: стоимость золота достигла 9,79 млн сумов

На 23 января цена золотого слитка весом пять граммов достигла 9,79 млн сумов, сообщил Центральный банк. С начала 2026 года стоимость драгметалла обновила максимум в шестой раз.

Источник: Курсив

За день стоимость одного грамма золота выросла на 0,78% и достигла 1,95 млн сумов.

На 23 января цена слитка массой десять граммов составила 19,5 млн сумов. 20 граммов — 39,1 млн сумов, тогда как 50 граммов — 97,9 млн сумов. Слиток весом 100 граммов оценивается в 195,8 млн сумов.

На мировом рынке цена золота 21 января впервые превысила $4,8 тыс. за унцию. Рост цен связан с усилением геополитической напряженности.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что экспорт узбекского золота в 2025 году вырос до $9,9 млрд.