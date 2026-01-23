Шестой рекорд с начала года: стоимость золота достигла 9,79 млн сумов

За день стоимость одного грамма золота выросла на 0,78% и достигла 1,95 млн сумов.
На 23 января цена слитка массой десять граммов составила 19,5 млн сумов. 20 граммов — 39,1 млн сумов, тогда как 50 граммов — 97,9 млн сумов. Слиток весом 100 граммов оценивается в 195,8 млн сумов.
На мировом рынке цена золота 21 января впервые превысила $4,8 тыс. за унцию. Рост цен связан с усилением геополитической напряженности.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что экспорт узбекского золота в 2025 году вырос до $9,9 млрд.