Прошедший год стал худшим для российской торговли за 10 лет

2025 год стал для российского розничного сектора самым тяжелым за последнее десятилетие. Во все четыре квартала показатель индекса предпринимательской уверенности в торговле оставался в отрицательной зоне. Об этом свидетельствуют данные Росстата за период 2016—2025 годов.

Данные по торговле собирались за последние 10 лет.

«Прошедший год оказался худшим для российского ритейла за последние 10 лет. Индекс предпринимательской уверенности в отрасли во всех четырех кварталах 2025-го был отрицательный», — говорится в исследовании. Его приводят «Известия».

Индекс предпринимательской уверенности относится к числу ключевых показателей состояния торговой отрасли: он отражает текущую экономическую конъюнктуру, инвестиционную привлекательность сегмента и степень устойчивости бизнеса. Росстат формирует индекс на основе оценок фактического положения компаний, объема складских остатков, а также ожиданий по деловой активности. Отрицательное значение свидетельствует о том, что число ритейлеров, рассматривающих ситуацию как неблагоприятную, превышает долю участников рынка с позитивной оценкой.

Опросы участников рынка подтверждают неблагоприятный тренд. Четвертый квартал и декабрь 2025 года стали сложным периодом для всей розничной торговли, заявил генеральный директор «Metro Россия» Йоханнес Толай. По словам главы группы «Лента» Владимира Сорокина, компания работала в условиях «существенных изменений конкурентной среды и высокой неопределенности». Дополнительным фактором давления стало замедление экономического роста: к концу года динамика ВВП практически остановилась — в ноябре показатель увеличился лишь на 0,1% в годовом выражении после 1,6% в октябре, сообщало Минэкономразвития. По итогам 11 месяцев 2025 года экономика прибавила 1%.

