Прошедший год стал худшим для российской торговли за 10 лет

Опросы участников рынка подтверждают неблагоприятный тренд. Четвертый квартал и декабрь 2025 года стали сложным периодом для всей розничной торговли, заявил генеральный директор «Metro Россия» Йоханнес Толай. По словам главы группы «Лента» Владимира Сорокина, компания работала в условиях «существенных изменений конкурентной среды и высокой неопределенности». Дополнительным фактором давления стало замедление экономического роста: к концу года динамика ВВП практически остановилась — в ноябре показатель увеличился лишь на 0,1% в годовом выражении после 1,6% в октябре, сообщало Минэкономразвития. По итогам 11 месяцев 2025 года экономика прибавила 1%.