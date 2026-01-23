Ричмонд
Хабаровский судостроительный завод официально перешел в собственность края

Контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входил ХСЗ, в декабре прошлого года передали региональному Центру содействия и поддержки промышленности.

Источник: Reuters

В устав предприятия внесли соответствующие изменения, а после его регистрации в федеральной налоговой службе состоится назначение нового генерального директора завода.

Параллельно власти ведут формирование плана загрузки ХСЗ. Министерству промышленности и торговли края поручено проанализировать все федеральные программы Минпромторга, которые могут быть использованы для финансирования проектов по строительству судов.

Напомним, что в прошлом году ОСК намеревалась сократить большую часть персонала завода из-за отсутствия заказов. Правительство Хабаровского края приняло решение сохранить предприятие, приняв его в свою собственность.