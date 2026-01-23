Владивостоку не хватает трети автобусов — мэрия признала наличие дефицита

Администрация Владивостока признала острый дефицит общественного транспорта. Нехватка автобусов составляет 30% от необходимого парка. Об этом ИА PrimaMedia сообщил заместитель главы администрации Константин Стоценко.
«Соотношение фактических единиц общественного транспорта к расчетным показателям составляет более 70%», — говорится в ответе за подписью замглавы, полученном на запрос редакции.
Эти данные актуальны на 1 января 2026 года. По состоянию на эту дату, во Владивостоке работают 92 автобусных маршрута, три троллейбусных, один трамвайный и фуникулер. Перевозки осуществляют девять автотранспортных предприятий — 80% маршрутов обслуживают коммерческие компании, 20% приходится на муниципальное предприятие МПВ «ВПОПАТ № 1».
«Ежедневный среднестатистический выход транспортных средств составляет не менее 400 единиц», — указано в документе.
Однако этого недостаточно для нормального обслуживания города. Также проблемой остается «недовыпуск установленного количества транспортных средств на маршруты, что может приводить к нарушению расписания движения автобусов».
При этом в администрации неопределенно говорят о плановых показателях по устранению дефицита общественного транспорта.
«Стратегия развития общественного транспорта на ближайшие 5 лет — это улучшение качества пассажирских перевозок, уменьшение времени поездки на общественном транспорте путем установления новых и корректировки существующих маршрутов. Планируется, что при условии соответствующей бюджетной обеспеченности в период до 2032 года будет осуществлен поэтапный переход к наиболее эффективному варианту транспортного обслуживания», — говорится в ответе администрации.
Важным направлением развития станет «городское железнодорожное пассажирское сообщение в соответствии с утвержденным мастер-планом развития Владивостокской городской агломерации». Разработкой проекта занимаются специалисты РЖД, однако реализация пока находится на начальной стадии.