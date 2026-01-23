Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

«Площадка первоначально 114 га, но в дальнейшем планируется увеличение до 270 га. Сейчас совместно с администрацией города ведём работу по формированию земельных участков. Одному девелоперу точно не будем все это отдавать. Правительство в данном случае само будет выступать как мастер-девелопер. Но предлагаем коллегам из строительной отрасли комплексно эту территорию посмотреть», — сказал Александр Фомин.