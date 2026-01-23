Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

Первый проект — «Самарское заречье». Он предполагает комплексную застройку территории площадью 114 га. Предлагаемые варианты развития: «Самара-сити», конный клуб, поле для гольфа, трек-автодром.
«Площадка первоначально 114 га, но в дальнейшем планируется увеличение до 270 га. Сейчас совместно с администрацией города ведём работу по формированию земельных участков. Одному девелоперу точно не будем все это отдавать. Правительство в данном случае само будет выступать как мастер-девелопер. Но предлагаем коллегам из строительной отрасли комплексно эту территорию посмотреть», — сказал Александр Фомин.
Второй проект — «Кряж». Он предусматривает комплексную застройку территории площадью 160 га в Волжском районе, около села Лопатино.
По словам врио министра, там предполагается строительство разноформатного жилья — ИЖС и многоквартирных домов высотой 9−10 этажей. Как и в случае с первым проектом, привлекать будут нескольких девелоперов.