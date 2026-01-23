«Маникюр должен стоить 5000 рублей»: в Тюмени закрылся известный салон красоты, владелица раскрыла причины

По словам девушки, 2026 год для бизнеса будет сложным.
В Тюмени закрылся салон красоты Serper. Владелица студии в социальных сетях рассказала, что среди причин — ужесточение требований к мастерам, налоги и рост цен на расходные материалы. По словам девушки, с учетом всех факторов маникюр сегодня должен стоить не менее пяти тысяч рублей.
«Я решила закрыть студию. Причин очень много: нереальные требования к мастерам маникюра, к сервису, к стерилизации инструментов и документации. Налоговая, Роспотребнадзор… как бы ты честно не работал, все равно штрафуют, пугают проверками. Сохранять стоимость услуг с учетом всех этих моментов невозможно. Честно говоря, маникюр должен стоить около пяти тысяч. Расходники и материалы сильно растут в цене», — пожаловалась девушка в социальных сетях студии.
Салон проработал три года. Владелица предположила, что с учетом всех изменений устойчиво «стоять на ногах» будут частные мастера.
Управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева в разговоре с URA.RU отметила, что также в бьюти-сфере наблюдается дефицит специалистов. Начинающие мастера в салонах нарабатывают клиентскую базу, а после уходят и принимают на дому. Кроме того, вина лежит и на маркетплейсах, которые продают любому профессиональны средства, ранее недоступные для обычных клиентов.
«Есть фактор разочарования владельцев салона красоты. На старте бизнес рассматривается как несложный. Достаточно сделать ремонт, закупить оборудование, пригласить мастеров и собирать деньги ежемесячно. На деле налицо низкая рентабельность, высокая конкуренция, постоянный поиск мастеров, необходимость прокачивать бренд салона в соцсетях, давать рекламу, рост издержек, проверки контролирующих органов и прочее», — добавила эксперт.