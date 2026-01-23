В Смоленской области увеличивается количество промышленных предприятий федерального масштаба

Компания реализует инвестиционный проект по модернизации производства хлопкополиэфирных тканей. Данный проект позволит увеличить объем выпуска продукции на 55%.
Сейчас на предприятии завершается ремонт в новом производственном цехе площадью 9 тыс. кв. метров. Его открытие запланировано на март. В активной фазе — строительство еще одного площадью 12 тыс. кв. метров. Кроме того, на завод поставлено современное технологическое оборудование.
Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности. Суммарный объем инвестиций превышает 1,5 млрд рублей.
«Правительство региона продолжит оказывать необходимую поддержку предприятию для укрепления его позиций на рынке», — подчеркнул при посещении компании губернатор Смоленской области Василий Анохин.