Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области увеличивается количество промышленных предприятий федерального масштаба

Ярцевское предприятие по производству спецтканей может войти в число крупнейших производств России.

Источник: Комсомольская правда

Компания реализует инвестиционный проект по модернизации производства хлопкополиэфирных тканей. Данный проект позволит увеличить объем выпуска продукции на 55%.

Хлопкополиэфирные ткани технического назначения применяются для пошива спецодежды для работников ОАО «РЖД», специалистов «Роснефти» и «Газпрома» и других крупных компаний.

Сейчас на предприятии завершается ремонт в новом производственном цехе площадью 9 тыс. кв. метров. Его открытие запланировано на март. В активной фазе — строительство еще одного площадью 12 тыс. кв. метров. Кроме того, на завод поставлено современное технологическое оборудование.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности. Суммарный объем инвестиций превышает 1,5 млрд рублей.

«Правительство региона продолжит оказывать необходимую поддержку предприятию для укрепления его позиций на рынке», — подчеркнул при посещении компании губернатор Смоленской области Василий Анохин.