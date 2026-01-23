В Смоленской области увеличивается количество промышленных предприятий федерального масштаба

Сейчас на предприятии завершается ремонт в новом производственном цехе площадью 9 тыс. кв. метров. Его открытие запланировано на март. В активной фазе — строительство еще одного площадью 12 тыс. кв. метров. Кроме того, на завод поставлено современное технологическое оборудование.