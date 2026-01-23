Более четырех миллионов пассажиров обслужил аэропорт Иркутска в 2025 году

За год обработано 9 092 144 кг груза и 1 117 560 кг почты. В 2025 году открыты новые направления: Самара, Томск, Горно-Алтайск, Абакан, Боракай, Андижан. К перевозчикам присоединилась авиакомпания Air China, начавшая рейсы в Пекин. В 2025 году состоялось празднование 100-летия Иркутского аэропорта. К годовщине был снят исторический художественный фильм, рассказывающий о становлении и развитии аэропорта, написана песня, посвященная Иркутскому аэропорту.