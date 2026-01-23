Более четырех миллионов пассажиров обслужил аэропорт Иркутска в 2025 году

На рейсах внутри России перевезено 3 174 456 пассажиров. Лидерами по объему перевозок стали S7 Airlines (1 416 955), ИрАэро (462 967), Аэрофлот (433 342), Россия (156 029), Уральские авиалинии (130 702), сообщает пресс-служба аэропорта.
Пассажиропоток международных перевозок вырос на 27,6% и составил 874 282 пассажира (685 041 в 2024 году). Основные перевозчики: S7 Airlines (462 486), Аэрофлот (90 672), Uzbekistan Airways (66 333), Azur Air (59 319), ИрАэро (56 437). По региональным маршрутам перевезено 378 517 пассажиров: ЮТэйр (116 479), ИрАэро (100 923), Ангара (78 123), S7 Airlines (52 859).
За год обработано 9 092 144 кг груза и 1 117 560 кг почты. В 2025 году открыты новые направления: Самара, Томск, Горно-Алтайск, Абакан, Боракай, Андижан. К перевозчикам присоединилась авиакомпания Air China, начавшая рейсы в Пекин. В 2025 году состоялось празднование 100-летия Иркутского аэропорта. К годовщине был снят исторический художественный фильм, рассказывающий о становлении и развитии аэропорта, написана песня, посвященная Иркутскому аэропорту.