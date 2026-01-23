Алексей Беспрозванных рассказал о рекордном урожае зерна в Калининградской области

В Калининградской области аграрии в 2025 году собрали рекордное количество зерна. О лучшем за всю историю результате губернатор Алексей Беспрозванных рассказал в своем канале в MAX.
«805 тысяч тонн — такого в Калининградской области ещё никогда не было, несмотря на капризы природы, которые мы все помним. Бесконечные дожди прошлым летом доставили много проблем», — прокомментировал глава региона.
Он отметил, что Калининградская область вошла с этим показателем в ТОП-3 федерального рейтинга Минсельхоза России.
Власти обещают и дальше поддерживать с/х региона, закупать новую технику, поддерживать производителей зерна, картофеля, овощей, мяса и молока и пр.