Почему тенге остаётся стабильным: прогноз на неделю

Курс тенге поддерживается сочетанием внутренних финансовых факторов.
Ключевую роль играет сохраняющаяся жесткость денежно-кредитной политики: базовая ставка на уровне 18% удерживает высокую доходность тенговых инструментов и стимулирует сберегательное поведение. После рекордного притока депозитов в декабре значительная часть ликвидности остается в банковской системе, снижая давление на валютный рынок со стороны внутреннего спроса на доллар.
Дополнительную поддержку тенге дает сезонное сокращение валютных выплат в начале года и относительная сбалансированность потоков экспортеров и импортеров. При умеренной торговой активности и отсутствии крупных разовых конвертаций рынок остается ликвидным и спокойным. В этих условиях курс формируется ближе к фундаментальным уровням, а колебания носят ограниченный характер, несмотря на слабый внешний фон и низкие цены на нефть.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на неделю выглядят так: доллар США сохранится в границах 500−515 тенге, евро — 585−600 тенге, рубль — 6,50−6,70 тенге, китайский юань — 72−74 тенге.