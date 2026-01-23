Почему тенге остаётся стабильным: прогноз на неделю

Дополнительную поддержку тенге дает сезонное сокращение валютных выплат в начале года и относительная сбалансированность потоков экспортеров и импортеров. При умеренной торговой активности и отсутствии крупных разовых конвертаций рынок остается ликвидным и спокойным. В этих условиях курс формируется ближе к фундаментальным уровням, а колебания носят ограниченный характер, несмотря на слабый внешний фон и низкие цены на нефть.