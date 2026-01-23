Ричмонд
Почему тенге остаётся стабильным: прогноз на неделю

Прогноз курса тенге на неделю с 26 января по 2 февраля 2026 года, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Курс тенге поддерживается сочетанием внутренних финансовых факторов.

Ключевую роль играет сохраняющаяся жесткость денежно-кредитной политики: базовая ставка на уровне 18% удерживает высокую доходность тенговых инструментов и стимулирует сберегательное поведение. После рекордного притока депозитов в декабре значительная часть ликвидности остается в банковской системе, снижая давление на валютный рынок со стороны внутреннего спроса на доллар.

Дополнительную поддержку тенге дает сезонное сокращение валютных выплат в начале года и относительная сбалансированность потоков экспортеров и импортеров. При умеренной торговой активности и отсутствии крупных разовых конвертаций рынок остается ликвидным и спокойным. В этих условиях курс формируется ближе к фундаментальным уровням, а колебания носят ограниченный характер, несмотря на слабый внешний фон и низкие цены на нефть.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на неделю выглядят так: доллар США сохранится в границах 500−515 тенге, евро — 585−600 тенге, рубль — 6,50−6,70 тенге, китайский юань — 72−74 тенге.