В Новосибирске снова дорожает проезд в маршрутках

В Новосибирске с конца января проезд в трёх маршрутках будет стоить 60 рублей. Повышение коснется маршрутов № 72, 43 и 11. Официальная причина — рост расходов на обслуживание.

Источник: НДН.ИНФО

Стоимость проезда в новосибирских маршрутных такси продолжает расти. Согласно официальному сообщению департамента транспорта мэрии, с конца января тарифы на трёх популярных маршрутах увеличатся до 60 рублей за поездку.

Так, с 27 января 2026 года подорожает стоимость проезда на маршрутном такси № 72 («Биатлонный комплекс — Эко-квартал — Биатлонный комплекс»), а с 1 февраля — на маршрутке № 43 («Кутателадзе — Таврическая») и № 11 («Пос. Северный — Планетарий»).

В мэрии объясняют повышение ростом расходов на обслуживание транспорта. Это очередной этап общего повышения тарифов, который начался в конце декабря 2025 года, когда проезд в муниципальном наземном транспорте подорожал до 45 рублей, а в метро — до 48 рублей.

