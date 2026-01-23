В Новосибирске снова дорожает проезд в маршрутках

Стоимость проезда в новосибирских маршрутных такси продолжает расти. Согласно официальному сообщению департамента транспорта мэрии, с конца января тарифы на трёх популярных маршрутах увеличатся до 60 рублей за поездку.
Так, с 27 января 2026 года подорожает стоимость проезда на маршрутном такси № 72 («Биатлонный комплекс — Эко-квартал — Биатлонный комплекс»), а с 1 февраля — на маршрутке № 43 («Кутателадзе — Таврическая») и № 11 («Пос. Северный — Планетарий»).
В мэрии объясняют повышение ростом расходов на обслуживание транспорта. Это очередной этап общего повышения тарифов, который начался в конце декабря 2025 года, когда проезд в муниципальном наземном транспорте подорожал до 45 рублей, а в метро — до 48 рублей.
Ранее мы писали о том, что в Новосибирске активно тестируют новый троллейбус «Синара»
ИА Сибинформ