В Новосибирске снова дорожает проезд в маршрутках

В мэрии объясняют повышение ростом расходов на обслуживание транспорта. Это очередной этап общего повышения тарифов, который начался в конце декабря 2025 года, когда проезд в муниципальном наземном транспорте подорожал до 45 рублей, а в метро — до 48 рублей.