Аэропорт Владивостока в 2025 году обслужил 3,26 миллиона пассажиров

Аэропорт Владивосток установил исторический рекорд, обслужив в 2025 году 3 миллиона 261 тысячу пассажиров. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Особенно значительно на 60% вырос международный пассажиропоток, чему способствовало открытие новых рейсов в Китай, Вьетнам, Узбекистан и Камбоджу.
На внутренних направлениях было перевезено 2,54 миллиона пассажиров. Ключевой рост обеспечили рейсы в Екатеринбург, Благовещенск и Якутск, а частота полётов в Москву в пик сезона достигала шести рейсов в день. Также после перерыва были возобновлены полёты в Анадырь.
На международных линиях аэропорт перевёз 717 тысяч человек. География полётов расширилась на семь новых направлений, включая Самарканд, Тяньцзинь и Макао. Было возобновлено прямое сообщение с Вьетнамом (Камрань, Фукуок). Китайское направление осталось самым востребованным —- пассажиропоток составил 451 тысячу человек, что на 67% выше доковидного максимума 2019 года.
Инфраструктура аэропорта также развивалась: бюджетная посуточная парковка была расширена до 1050 машиномест и оснащена новым оборудованием для удобства пассажиров.