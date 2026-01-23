Аэропорт Владивостока в 2025 году обслужил 3,26 миллиона пассажиров

Аэропорт Владивосток установил исторический рекорд, обслужив в 2025 году 3 миллиона 261 тысячу пассажиров. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Особенно значительно на 60% вырос международный пассажиропоток, чему способствовало открытие новых рейсов в Китай, Вьетнам, Узбекистан и Камбоджу.