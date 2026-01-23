Ричмонд
До какого предела Нацбанк может поднять базовую ставку в Казахстане

На брифинге Нацбанка председатель Тимур Сулейменов прокомментировал, есть ли максимальный порог для базовой ставки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«На самом деле, порога как такового нет. Я понимаю вопрос и хочу пояснить: у любого инструмента есть своя определенная полезность. В этом отношении мы прекрасно понимаем его возможности. Для этого у нас есть аналитический аппарат и модельный ряд моделей, с помощью которых мы тестируем, насколько базовая ставка сохраняет свою действенность на различных уровнях. Поэтому понятно, что текущий уровень, является самым оптимальным за недавнюю историю. Я считаю, что он близок к максимуму», — сообщил Тимур Сулейменов.

Он добавил, что при этом экономика может преподнести неожиданные события, особенно с учетом вызовов во внешней среде, поэтому нужно быть готовыми к различным сценариям.