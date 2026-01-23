Доллар США: улыбка превращается в гримасу

Переоцененность. Даже после падения в 2025 году доллар остается переоцененным примерно на 15%. Эффект «Улыбки доллара». Традиционно доллар растет либо при очень сильной экономике США, либо при глобальном кризисе. Сейчас ожидания по США находятся в «низине» этой улыбки — экономика устойчива, но уже не обгоняет весь мир с таким отрывом. Риски. Главная угроза для доллара — возможный пересмотр «технологической исключительности» США. Если успехи ИИ перестанут быть чисто американской историей, спрос на активы США (и доллар) резко упадет.