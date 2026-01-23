В Туркестане удержат цену хлеба на уровне 70−75 тенге

На сегодняшний день для стабфонда по договору с ТОО «Insaf LTD» закупили 1 350 тонн муки по цене 170 тенге за килограмм. В настоящее время на складе находится 35 тонн, оставшийся объем по контракту составляет 1 200 тонн. Мука первого сорта распределяется по социальным магазинам и супермаркетам, где продается по 190 тенге за килограмм.
В стабилизационном фонде также сформирован запас в 7 млн 143 тыс. буханок хлеба. В рамках «оборотных схем» трем местным производителям выделены льготные кредиты на общую сумму 500 млн тенге под 0,01%, что позволяет удерживать отпускную цену хлеба на уровне 70 тенге за булку. По этой цене он реализуется в 30 социальных магазинах СПК «Туркестан», а также в крупных торговых домах и социальных уголках. По вторникам и средам в хлебном павильоне рынка «Куаныш» его можно приобрести по 75 тенге.
Ограничение на торговую надбавку.
В конце прошлого года в Казахстане расширили перечень социально значимых продовольственных товаров до 31 позиции. По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, эта мера носит временный характер и направлена на повышение прозрачности ценообразования, сокращение лишних посредников и снижение ценовых ожиданий у населения.
В то же время в министерстве признают, что действующее ограничение торговой надбавки на СЗПТ в 15% создает напряжение для бизнеса. В 2026 году подход к расчету надбавки планируют пересмотреть с учетом реальных расходов торговли — логистики, хранения, персонала и кредитов. Это означает, что после изменений цены на эти продукты могут вырасти. При этом контроль за стоимостью СЗПТ сохранится для всех магазинов, включая небольшие торговые точки «у дома», чтобы не допустить перекосов конкуренции и резких скачков цен.