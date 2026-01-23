В Туркестане удержат цену хлеба на уровне 70−75 тенге

В то же время в министерстве признают, что действующее ограничение торговой надбавки на СЗПТ в 15% создает напряжение для бизнеса. В 2026 году подход к расчету надбавки планируют пересмотреть с учетом реальных расходов торговли — логистики, хранения, персонала и кредитов. Это означает, что после изменений цены на эти продукты могут вырасти. При этом контроль за стоимостью СЗПТ сохранится для всех магазинов, включая небольшие торговые точки «у дома», чтобы не допустить перекосов конкуренции и резких скачков цен.