Молочный завод поймали на обмане с жирностью продукции в Приморье

В Приморском крае выявлены серьезные нарушения на местном молочном заводе. Компанию из Хороля уличили в подмене показателей жирности молочной продукции. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Суть нарушений заключается в том, что предприятие пыталось выдать обычное молоко за более жирное. Например, из 12,3 тонн обычного молока жирностью 3,8% завод планировал произвести 1,2 тонны сливок жирностью 50% и 11 тонн обезжиренного молока. По законам физики и химии такое превращение невозможно.
Проверка выявила, что завод вводил неверные данные о жирности сырья и завышал показатели готовой продукции. Есть подозрения, что предприятие могло использовать молоко неизвестного происхождения.
Государственные органы отреагировали на нарушения и объявили заводу официальное предостережение. Теперь предприятию предстоит исправить все нарушения и начать работать по правилам.
Это уже третий случай с начала года, когда в Приморье выявляют подобные нарушения в молочной отрасли. За прошлый год служба Россельхознадзора обнаружила 128 подобных нарушений на разных предприятиях региона.
Важно отметить, что по закону вся молочная продукция должна иметь достоверные документы, подтверждающие ее происхождение и качество. Торговля продуктами без таких документов строго запрещена.