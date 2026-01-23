Сколько денег перечислят на счета детей из Нацфонда

«С чем это связано? Опять же, с количеством детей, которые родились, потом, некоторые дети уезжают из страны, выходят из гражданства и так далее. Поэтому с коллегами по правительству подсчитывается это количество — кому эти деньги начислить. Предварительные данные есть, это будет сумма примерно такая же, как в прошлом году, — 100−130 долларов на ребенка», — подчеркнул Тимур Сулейменов.