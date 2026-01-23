Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько денег перечислят на счета детей из Нацфонда

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года рассказал о выплатах детям из Нацфонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава Нацбанка отметил, что данные по выплатам будут опубликованы 1 февраля 2026 года.

«С чем это связано? Опять же, с количеством детей, которые родились, потом, некоторые дети уезжают из страны, выходят из гражданства и так далее. Поэтому с коллегами по правительству подсчитывается это количество — кому эти деньги начислить. Предварительные данные есть, это будет сумма примерно такая же, как в прошлом году, — 100−130 долларов на ребенка», — подчеркнул Тимур Сулейменов.

В целом, по его словам, доход от управления Национальным фондом составил 8,7 млрд долларов. Это 15% годовых в долларах.

«Обе цифры являются рекордными — таких цифр никогда не было в истории управления Национальным фондом. Поэтому они позволили Нацфонду вырасти, несмотря на значительные трансферты изъятия из него», — резюмировал он.

«Нацфонд — детям» — это казахстанский проект, согласно которому половина инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет.

8 января 2026 года в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) озвучили итоги использования средств совершеннолетними казахстанцами на 1 января 2026 года и рассказали, когда поступят деньги на счета за 2025 год.