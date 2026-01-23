Холдинг миллионера Ракишева вышел из нефтяной компании, которую хотел купить на 100%

Ранее в Fincraft Group планировали полностью выкупить эту компанию, добывающую газ и нефть в Актюбинской области.
В Fincraft Group сообщили, что с 21 января они перестали обладать долей в нефтяной компании Tethys Petroleum Limited. Неизвестно, были ли эти акции проданы на стороне или переданы в дочернюю структуру либо другую компанию, подконтрольную владельцу Fincraft — миллионеру Кенесу Ракишеву.
Согласно данным на октябрь 2025 года Fincraft Group владела 31,96% акций Tethys Petroleum Limited. Другой крупный пакет в 44,9% принадлежал американской инвестиционной компании Pope Asset Management. Отметим, что в декабре Tethys Petroleum Limited ушла с Казахстанской фондовой биржи, и более новых данных о ее владельцах нет.
В октябре 2025 года в Fincraft Group заявляли, что планируют приобрести 100% акций нефтегазовой компании. Тогда сообщалось, что это является стратегической инвестицией, которая позволит Fincraft применить 30-летний опыт компании для дальнейшего развития казахстанской промышленности.
Tethys Petroleum зарегистрирована на Каймановых островах. Она занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в Актюбинской области. Газовые проекты компании — месторождения Аккулка и Кызылой, нефтяной проект — месторождение Кул-Бас в Актюбинской области Казахстана.