Холдинг миллионера Ракишева вышел из нефтяной компании, которую хотел купить на 100%

Согласно данным на октябрь 2025 года Fincraft Group владела 31,96% акций Tethys Petroleum Limited. Другой крупный пакет в 44,9% принадлежал американской инвестиционной компании Pope Asset Management. Отметим, что в декабре Tethys Petroleum Limited ушла с Казахстанской фондовой биржи, и более новых данных о ее владельцах нет.