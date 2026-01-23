Какие вахтовики получают самые высокие зарплаты в Челябинской области, выяснили эксперты

Лидерами рейтинга являются прессовщики, которые в среднем могут зарабатывать 320 тысяч рублей в месяц. Специалисты занимаются обработкой материалов с помощью создания высокого давления на прессах. На втором месте плавильщики на металлургических предприятиях, им предлагают 232 тысячи рублей в месяц. Список замыкают электрогазосварщики, выполняющие сварочные работы при монтаже металлоконструкций и инженерных коммуникаций на стройке. Они могут получать 226 тысяч рублей.