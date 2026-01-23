Какие вахтовики получают самые высокие зарплаты в Челябинской области, выяснили эксперты

Лидерами рейтинга являются прессовщики, которые в среднем могут зарабатывать 320 тысяч рублей в месяц. Специалисты занимаются обработкой материалов с помощью создания высокого давления на прессах. На втором месте плавильщики на металлургических предприятиях, им предлагают 232 тысячи рублей в месяц. Список замыкают электрогазосварщики, выполняющие сварочные работы при монтаже металлоконструкций и инженерных коммуникаций на стройке. Они могут получать 226 тысяч рублей.
— В 2025 году мы увидели устойчивый рост доходов в сегменте вахтовой занятости. В среднем зарплатные предложения на вахте увеличились на 11% и достигли 154 378 рублей в месяц, — поделился директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито. Работы» Андрей Кучеренков.
В феврале 2026 года будет 28 календарных дней, из них 19 — рабочие и ещё девять — выходные с учётом праздника.