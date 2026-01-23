Ричмонд
Москвичам дали год на план благоустройства омской набережной Тухачевского

Стартуют работы по межеванию для будущего благоустройства омской набережной Тухачевского.

Источник: SuperOmsk.ru

По состоянию на пятницу, 23 января 2026 года, на сайте омской мэрии отражены данные о грядущем благоустройстве участка набережной Тухачевского. На текущий момент речь идет о подготовке проекта межевания территории. Согласно распоряжению от 19 января 2026 года за подписью главного архитектора города Романа Воробьева, к формиованию необходимой документации привлекается московское ООО «ГАРДЕН СИТИ», конечным сроком исполнения утвердили 31 декабря 2026 года.

Ориентировочная площадь проектируемой под благоустройство территории составляет около 6,83 гектара — от улицы Ивана Алексеева до Воскресенского сквера, фактически неподалеку от Омской крепости.

На официальном сайте ООО «ГАРДЕН СИТИ» указано, что фирма пребывает на отечественном ландшафтно-строительном рынке порядка 30 лет и предоставляет «полный комплекс услуг по строительству, благоустройству и озеленению». В портфеле реализованных проектов значатся к том числе Киммерийский сад на южном берегу Крыма, международный терминал в аэропорту Горно-Алтайска, променад озера Манжерокское.

Напомним, в ноябре 2025 года предложенный проект обновления общественного пространства на участке от метромоста до улицы Кемеровской одобрен Архитектурно-градостроительным советом при участии главы региона.