Москвичам дали год на план благоустройства омской набережной Тухачевского

По состоянию на пятницу, 23 января 2026 года, на сайте омской мэрии отражены данные о грядущем благоустройстве участка набережной Тухачевского. На текущий момент речь идет о подготовке проекта межевания территории. Согласно распоряжению от 19 января 2026 года за подписью главного архитектора города Романа Воробьева, к формиованию необходимой документации привлекается московское ООО «ГАРДЕН СИТИ», конечным сроком исполнения утвердили 31 декабря 2026 года.