Как отметили во FlyArystan, по направлению Астана — Кутаиси выполнение рейсов было приостановлено в период с 1 февраля по 15 марта 2026 года в рамках оптимизации программы полетов. С 16 марта 2026 года рейсы по данному маршруту возобновляются. Пассажиров призвали проверять расписание на официальном сайте авиакомпании.
FlyArystan приостанавливает рейсы из Астаны в Грузию
Авиакомпания FlyArystan временно останавливает рейсы по маршруту Астана — Кутаиси — перевозчик озвучил сроки возобновления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.