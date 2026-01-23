FlyArystan приостанавливает рейсы из Астаны в Грузию

Как отметили во FlyArystan, по направлению Астана — Кутаиси выполнение рейсов было приостановлено в период с 1 февраля по 15 марта 2026 года в рамках оптимизации программы полетов. С 16 марта 2026 года рейсы по данному маршруту возобновляются. Пассажиров призвали проверять расписание на официальном сайте авиакомпании.