В Евпатории собираются снести два самостроя

В Евпатории направили в суд иски о сносе двух самовольно возведенных построек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Евпатории обнаружили два самостроя. Комиссия по рассмотрению уведомлений о выявлении самовольных построек проанализировали материалы. Было решено подать в суд исковые заявления. Ожидается, что после этого самострои снесут или приведут в соответствии с установленными требованиями.
В 2025 году комиссия провела 25 заседаний. Там рассмотрели 69 уведомлений о выявлении самовольных построек. В итоге подали 46 исков о сносе таких объектов.