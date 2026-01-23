Ричмонд
В Евпатории собираются снести два самостроя

В Евпатории направили в суд иски о сносе двух самостроев.

Источник: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории направили в суд иски о сносе двух самовольно возведенных построек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Евпатории обнаружили два самостроя. Комиссия по рассмотрению уведомлений о выявлении самовольных построек проанализировали материалы. Было решено подать в суд исковые заявления. Ожидается, что после этого самострои снесут или приведут в соответствии с установленными требованиями.

В 2025 году комиссия провела 25 заседаний. Там рассмотрели 69 уведомлений о выявлении самовольных построек. В итоге подали 46 исков о сносе таких объектов.