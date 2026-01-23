В Евпатории собираются снести два самостроя

В Евпатории обнаружили два самостроя. Комиссия по рассмотрению уведомлений о выявлении самовольных построек проанализировали материалы. Было решено подать в суд исковые заявления. Ожидается, что после этого самострои снесут или приведут в соответствии с установленными требованиями.