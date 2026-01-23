Челябинский министр рассказала о проектах реновации «немецкого квартала» и лыжной базы

Сейчас в регионе реализуют 28 договоров КРТ, большинство из них также в Челябинске. В 2026 году планируется заключить договор по посёлку КПЗиС на Копейском шоссе. На этой территории предстоит расселить старые дома, построить школу и детский сад.
— Также займемся территорией на перекрёстке Свердловского и Комсомольского проспектов. На месте расселённого дома на Свердловском, 6 планируется высотная доминанта — поскольку это пересечение двух городских магистралей, въезд в город, важно, чтобы там появился такой объект. А внутри квартала на несмежных площадках будет среднеэтажная застройка, — рассказала «КП-Челябинск» министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территорий Челябинской области Ольга Никитина.
По её словам, в Ленинском районе в плане реновации интерес представляет участок на Трубников возле Плодушки, на ЧТЗ — территория на Котина — Бажова — Героев Танкограда. Не забывают власти и про Киргородок.
— Мы его не сбрасываем со счетов, но понимаем сложность этой территории по расселению и сносу аварийного фонда, нагрузке по социальным обязательствам. Думаю, в ближайшие три-пять лет будущее Киргородка определится конкретнее, — отметила она.
Рассказала Ольга Никитина и о планах реновации «немецкого квартала» в Металлургическом районе Челябинска. Планируется сохранить историческую идентичность этого места.
— Пока не можем сказать, какая высотность будет у новых зданий, но мы поставим инвестору задачу сформировать фронт улицы Социалистической в референсах к исторической архитектуре «немецкого квартала», — подчеркнула она.
Готовится документация по площадке на улице Елькина, где располагается заброшенный элеватор 1910-х годов. Власти приняли решение увеличить границы территории под КРТ. Сложность реализации проекта — это большое количество собственников. После подготовки документации им направят уведомления о реализации проекта КРТ. У них будет 45 дней, чтобы принять решение.
— В идеале они все должны объединиться и 100% проголосовать за реализацию КРТ. В этом случае власти заключают с ними общие договоры без проведения аукциона. Если 100% голосов нет, то объявляется аукцион и вопрос решается в гражданско-правовом формате — выкуп, изъятие для муниципальных нужд за счёт инвестора. Но это всегда «план Б», мы по умолчанию ориентируемся на согласие собственников, — сообщила она.
Рассказала Ольга Никитина о проекте реновации территории лыжной базы на Комсомольском проспекте, который будет реализовывать компания «Брусника». На территории построят не только жильё, но и спортивные объекты.
— В проекте реновации лыжной базы спортивная функция сохраняется, причём на большей части этой территории. Компания «Брусника», с которой был заключён договор, собирается возводить не только дома, но и новые спортивные объекты, чтобы затем передать их городу, — отметила министр.
Напомним, в сентябре мэрия Челябинска утвердила решение о комплексном развитии территории в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярёва в Металлургическом районе. Под снос пойдут восемь многоквартирных домов в «немецком квартале». В частности, семь домов на улице Социалистической, которые построили в 1944—1946 годах иностранные рабочие, высланные на Урал в начале Великой Отечественной войны, а также дом № 24 на улице Социалистической. Раньше этот ансамбль жилых домов считался объектом культурного наследия, но в 2019 году из этого списка его исключили. Фотограф «Пчелы» запечатлел постройки, пока они не исчезли.