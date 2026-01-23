Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский министр рассказала о проектах реновации «немецкого квартала» и лыжной базы

В Челябинской области уже почти пять лет реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ). Под этот проект выделено свыше сотни площадок, 78 из них находятся в Челябинске. Общий градостроительный потенциал территорий по региону — 10,6 миллиона квадратных метров. Это не только жильё, но и коммерческие и социальные объекты.

Сейчас в регионе реализуют 28 договоров КРТ, большинство из них также в Челябинске. В 2026 году планируется заключить договор по посёлку КПЗиС на Копейском шоссе. На этой территории предстоит расселить старые дома, построить школу и детский сад.

— Также займемся территорией на перекрёстке Свердловского и Комсомольского проспектов. На месте расселённого дома на Свердловском, 6 планируется высотная доминанта — поскольку это пересечение двух городских магистралей, въезд в город, важно, чтобы там появился такой объект. А внутри квартала на несмежных площадках будет среднеэтажная застройка, — рассказала «КП-Челябинск» министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территорий Челябинской области Ольга Никитина.

По её словам, в Ленинском районе в плане реновации интерес представляет участок на Трубников возле Плодушки, на ЧТЗ — территория на Котина — Бажова — Героев Танкограда. Не забывают власти и про Киргородок.

— Мы его не сбрасываем со счетов, но понимаем сложность этой территории по расселению и сносу аварийного фонда, нагрузке по социальным обязательствам. Думаю, в ближайшие три-пять лет будущее Киргородка определится конкретнее, — отметила она.

Рассказала Ольга Никитина и о планах реновации «немецкого квартала» в Металлургическом районе Челябинска. Планируется сохранить историческую идентичность этого места.

— Пока не можем сказать, какая высотность будет у новых зданий, но мы поставим инвестору задачу сформировать фронт улицы Социалистической в референсах к исторической архитектуре «немецкого квартала», — подчеркнула она.

Готовится документация по площадке на улице Елькина, где располагается заброшенный элеватор 1910-х годов. Власти приняли решение увеличить границы территории под КРТ. Сложность реализации проекта — это большое количество собственников. После подготовки документации им направят уведомления о реализации проекта КРТ. У них будет 45 дней, чтобы принять решение.

— В идеале они все должны объединиться и 100% проголосовать за реализацию КРТ. В этом случае власти заключают с ними общие договоры без проведения аукциона. Если 100% голосов нет, то объявляется аукцион и вопрос решается в гражданско-правовом формате — выкуп, изъятие для муниципальных нужд за счёт инвестора. Но это всегда «план Б», мы по умолчанию ориентируемся на согласие собственников, — сообщила она.

Рассказала Ольга Никитина о проекте реновации территории лыжной базы на Комсомольском проспекте, который будет реализовывать компания «Брусника». На территории построят не только жильё, но и спортивные объекты.

— В проекте реновации лыжной базы спортивная функция сохраняется, причём на большей части этой территории. Компания «Брусника», с которой был заключён договор, собирается возводить не только дома, но и новые спортивные объекты, чтобы затем передать их городу, — отметила министр.

Напомним, в сентябре мэрия Челябинска утвердила решение о комплексном развитии территории в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярёва в Металлургическом районе. Под снос пойдут восемь многоквартирных домов в «немецком квартале». В частности, семь домов на улице Социалистической, которые построили в 1944—1946 годах иностранные рабочие, высланные на Урал в начале Великой Отечественной войны, а также дом № 24 на улице Социалистической. Раньше этот ансамбль жилых домов считался объектом культурного наследия, но в 2019 году из этого списка его исключили. Фотограф «Пчелы» запечатлел постройки, пока они не исчезли.