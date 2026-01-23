Челябинский министр рассказала о проектах реновации «немецкого квартала» и лыжной базы

Напомним, в сентябре мэрия Челябинска утвердила решение о комплексном развитии территории в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярёва в Металлургическом районе. Под снос пойдут восемь многоквартирных домов в «немецком квартале». В частности, семь домов на улице Социалистической, которые построили в 1944—1946 годах иностранные рабочие, высланные на Урал в начале Великой Отечественной войны, а также дом № 24 на улице Социалистической. Раньше этот ансамбль жилых домов считался объектом культурного наследия, но в 2019 году из этого списка его исключили. Фотограф «Пчелы» запечатлел постройки, пока они не исчезли.