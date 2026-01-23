3 муниципальных предприятия реорганизуют в Нижнем Новгороде

В 2025 году процедура реорганизации была проведена в отношении «Комбината ритуальных услуг населению», «Инженерных сетей» и «Дворца бракосочетания Автозаводского района». МП «Муниципальная недвижимость» было присоединено к профильной Дирекции, а МП «Городская управляющая компания» ликвидировано. На данный момент в реестре значатся лишь три предприятия, которые еще ожидают смены правового статуса: «Нижегородское метро», «Городской Водоканал» и «Кстовское ПАП».