3 муниципальных предприятия реорганизуют в Нижнем Новгороде

В городской Думе Нижнего Новгорода подвели итоги реформирования муниципальных предприятий (МП) в рамках исполнения федерального законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы по итогам заседания профильной комиссии под председательством Алексея Запоева. Процесс, стартовавший в 2022 году, затронул ключевые городские службы: дорожные предприятия, «Нижегородские бани», парки и управляющие компании были преобразованы в МБУ, МКУ или акционерные общества.
В 2025 году процедура реорганизации была проведена в отношении «Комбината ритуальных услуг населению», «Инженерных сетей» и «Дворца бракосочетания Автозаводского района». МП «Муниципальная недвижимость» было присоединено к профильной Дирекции, а МП «Городская управляющая компания» ликвидировано. На данный момент в реестре значатся лишь три предприятия, которые еще ожидают смены правового статуса: «Нижегородское метро», «Городской Водоканал» и «Кстовское ПАП».
Параллельно депутаты обсудили меры имущественной поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщила председатель КУГИ и ЗР Светлана Помпаева, город предоставляет предпринимателям льготную аренду на 230 объектов нежилого фонда с понижающим коэффициентом 0,6. Также была одобрена корректировка плана приватизации на 2026−2028 годы, который дополнят 40 новыми объектами недвижимости и объектами инженерной инфраструктуры.
