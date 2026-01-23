Ростовская область полностью погасила задолженность перед банками

В прошлом году регион принял решение не покрывать дефицит бюджета за счет дорогих банковских кредитов. В 2026 году планируется финансировать дефицит через выпуск облигаций на 28,1 млрд руб. При этом муниципалитеты Ростовской области до сих пор остаются должниками банков, хотя в конце прошлого года их коммерческая задолженность снизилась с 4,4 млрд руб. до 3,6 млрд руб. к 1 декабря 2025 года.